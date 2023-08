In auto con 1,3 kg di droga, fermato e arrestato dai Cc

Ha cercato di sfuggire ad un posto di controllo dei carabinieri, ma è stato notato mentre tentava di cambiare strada ed è stato così fermato e trovato in possesso del carico di droga, oltre un chilo tra marijuana e hashish, che aveva provato a tenere nascosto. Protagonista un 30enne di Dragoni, nel Casertano, arrestato dai carabinieri della Stazione di Ruviano e posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo ha incrociato il posto di blocco dei carabinieri in Piazza Porta Vetere a Caiazzo, ha cercato di girare in una stradina laterale ma è stato visto e fermato: l'auto è stata perquisita e dietro il sedile del conducente è stata rinvenuta una busta in plastica contenente oltre 1 chilo di marijuana e tre involucri, avvolti in carta stagnola, con circa 300 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata.



