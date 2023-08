Donna accoltellata: vittima aveva denunciato due volte il suo ex

Anna Scala, la donna uccisa dal suo ex ieri a Piano di Sorrento (Napoli) aveva presentato due denunce, e non una come appreso nei primi momenti dopo l'omicidio, contro il suo assassino: il 24 luglio ai carabinieri di Massa Lubrense ed il giorno dopo ai militari di Piando di Sorrento. Chi l'ha uccisa ieri, Salvatore Ferraiuolo, non era sottoposto ad alcuna misura cautelare.

La donna, che con l'uomo non aveva figli, si era traferita momentaneamente da sua madre visto che la situazione era diventata insostenibile.



