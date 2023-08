Trovato l'accordo per Gabri Veiga al Napoli

Manca poco per l'arrivo di Gabri Veiga al Napoli. L'accordo per il trasferimento del centrocampista spagnolo dal Celta Vigo sarebbe stato trovato sulla base di 36 milioni di euro più una serie di bonus, legati alle presenze ed al rendimento del club in campionato e Champions League, che porteranno la cifra complessiva a circa 40 milioni, vale a dire l'importo della clausola rescissoria richiesta dagli spagnoli. La società partenopea potrà versare la somma nel corso di più esercizi. Sarà inoltre riconosciuto al Celta Vigo il 10 per cento di una eventuale futura rivendita.

Per l'ufficializzazione dell'accordo mancano soltanto da completare alcuni aspetti burocratici. Bisognerà poi attendere che il calciatore faccia le visite mediche che dovrebbero essere effettuate nei prossimi giorni a villa Stuart a Roma, prima del solito tweet di benvenuto del presidente De Laurentiis.

Nel frattempo Rafa Benítez, allenatore della squadra galiziana, ha convocato il calciatore per la partita di domani contro la real Sociedad. L'ex tecnico del Napoli ha ammesso che sono in corso trattative -senza precisare con quale società - per il trasferimento di Gabri Veiga ad un'altra squadra. "Fino a quando è un nostro calciatore - ha detto Benítez - io lo faccio giocare e spero anche che domani segni due gol".



