Kvaratskhelia non giocherà domani nella gara di esordio del campionato che il Napoli disputerà sul campo del Frosinone. Il calciatore georgiano, nell'allenamento di stamani a Castel Volturno, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato per un affaticamento. La Società, in una nota, ha ufficializzato che l'attaccante non prenderà parte alla trasferta di Frosinone.



