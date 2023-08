Calcio: Garcia, 'siamo tra i favoriti non siamo i favoriti'

"Siamo tra i favoriti, non siamo i favoriti". Rudi Garcia precisa in conferenza stampa quale ritiene che possa essere il ruolo del Napoli nel campionato che sta per cominciare. "E comunque - aggiunge il tecnico francese - non vincono sempre i favoriti, come ha dimostrato il Napoli lo scorso anno. Le squadre si sono un po' tutte rinforzate, partiamo tutti sulla stessa linea. A parte Kim, sostituito con Natan, la rosa dello scorso anno è ancora qua. E' importante sapere di poter puntare ancora su di loro e, come con Cajuste, avere novità e freschezza. Tutti mi devono dimostrare che meritano di giocare dall'inizio".

"Ho trovato calciatori e uomini di qualità", prosegue Garcia.

"Ho capito perchè hanno vinto, sono uomini perbene e pensano collettivamente. E' un gruppo facile da gestire e che ama lavorare". "E' giusto - osserva il tecnico - mantenere ciò che si faceva lo scorso anno, ma ci sono anche cose da migliorare o da cambiare, come palle inattive, differenti sistemi di gioco e l'approccio alla gara". "Sono contento che chi poteva partire è rimasto qui, anche se le questioni di mercato ci hanno un po' impedito di lavorare al meglio con tutta la squadra. Comunque sono contento di come risponde la rosa".

"Lo stile di gioco - sottolinea il tecnico - rimarrà quello, ma dipenderà anche dai momenti e dalle gare. Io vorrei una squadra camaleontica che sappia variare secondo le situazioni di gioco in corso della gara. Sappiamo che molti avversari possono studiarci e per questo abbiamo bisogno di molteplici varietà tattiche per esprimerci". "Rispetto alla mia esperienza con la Roma - conclude - il campionato italiano è diventato più offensivo, anche se ancora c'è qualcuno che gioca con la difesa a tre. E' un campionato difficile, ma anche a Marsiglia non è stato facile".



