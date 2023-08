Borsone con armi da guerra nascoste in cabina elettrica

Un piccolo arsenale con tre fucili da guerra, ad alto potenziale, rispettivamente due Fal calibro 7,62 e un mitragliatore di produzione sovietica, tutti con la matricola identificativa ma risultati non censiti nelle banche dati di riferimento, sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri a Casagiove (Caserta) in una cabina dell'Enel, nascosti in un borsone.

I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando hanno sentito il rombo di un'auto che si allontanava ad alta velocità dalla cabina dell'Enel di Via Santonastaso, e sono così intervenuti notando all'interno un borsone con il mini-arsenale; le armi sono state sequestrate e sono in corso le indagini per rintracciarne i possessori.





