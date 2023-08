Auto in fiamme sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. L'incendio, avvenuto poco dopo le 10:30, ha avuto origine dal vano motore dell'auto sulla quale viaggiavano due persone.Gli occupanti si sono messi in salvo senza subire conseguenze di sorta.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino che dopo aver spento le fiamme, hanno rimosso il mezzo e messo in sicurezza la carreggiata.



