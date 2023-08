Arrestato scafista dei migranti soccorsi da Emergency

Arrestato lo scafista dei 76 migranti che lo scorso 14 agosto sono arrivati a Napoli a bordo della nave ong Life Support di Emergency che li aveva tratti in salvo nel Mediterraneo Centrale la notte dell'11 agosto.

Le indagini dirette della Procura di Napoli è stata condotta sentendo chi c'era sulla barca andata poi avaria e visionando alcuni video girati con smart-phone sia dai migranti che dallo stesso scafista.

Personale della Squadra Mobile, insieme al personale della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza - Stazione Navale Napoli, la sera del 14 ha proceduto al fermo di indiziato del delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, provvedimento poi convalidato. Arrestato un cittadino egiziano di 45 anni. Deferito in stato di libertà anche un altro cittadino egiziano, ripreso in un video mentre collaborava con lo scafista.



