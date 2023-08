Il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sorrento. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Indagini in corso da parte dei militari.

