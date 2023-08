Teatro: dal primo settembre al via a Napoli 'In-stabilestate'

Guido D'Agostino, Gigi Savoia, Roberto Del Gaudio, Sasà Trapanese, Mario Brancaccio sono alcuni dei nomi che, come autori, registi o interpreti, sono presenti nel cartellone di In-stabilestate. La rassegna teatrale, che prende il via il primo settembre (si conclude il primo ottobre), è diretta artisticamente da Gianni Sallustro ed è a cura della Talentum production di Marcello Radano, dell'Accademia vesuviana del teatro e del cinema e del teatro Instabile Napoli. "Il teatro e la cultura - dice Sallustro - non si fermano, nemmeno d'estate come è giusto che sia. In continuità con le attività culturali svolte durante il periodo invernale, prosegue il nostro impegno nell'organizzare eventi teatrali di qualità in un luogo ricco di fascino e di storia. La rassegna vedrà sul palco l'alternanza di diversi generi che spaziano dal burlesque al cabaret, dalla drammaturgia contemporanea ai grandi classici del teatro greco. È proprio dalla bellezza del rito collettivo del teatro che vogliamo far vivere forti emozioni in questa estate 2023".

Apre la rassegna WunderKammerKabarett, spettacolo di Burlesque, diretto e interpretato da Salvatore Veneruso, Floriana D'Ammora, Giuliano Casaburi, Arianna Cristillo. Il 9 settembre è la volta di Signora Odissea, scritto, diretto e interpretato da Roberta Misticone e Titti Nuzzolese; a seguire il16 settembre in prima nazionale, debutta Il nobile guardaporte di Roberto del Gaudio diretto da Maria Verde. Sasà Trapanese, diretto da Gigi Savoia, il 17 sarà in scena con l'atto unico Marammè di Rosario Salvati. Venerdì 22 e sabato 23 settembre, alle 20, ritorna un classico del teatro greco, Medea. Lo spettacolo tratto da Euripide, Seneca ed altri autori è diretto da Gianmarco Cesario con Rosalba Di Girolamo, Gianni Sallustro, Ciro Pellegrino, Nicla Tirozzi e gli attori dell'Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema. Giovedì 28 settembre (in replica domenica primo ottobre, ore 18.30) debutta lo spettacolo Vietato ai migliori, diretto e interpretato da Mario Brancaccio con Patrizia Spinosi, Simona Esposito, Enzo Barone, Michele Boné, e Fortuna Liguori. Sabato 30 settembre ore 18.30 torna Orgoglio '43. Lo spettacolo, che nasce da un'idea dello storico Guido D'Agostino, è inserito nelle celebrazioni degli ottanta anni delle Quattro giornate di Napoli organizzate del Comune. In scena Gianni Sallustro, Antonio Masullo, Francesca Fusaro, Tommaso Sepe, Vincenza Granato, Nancy Pia De Simone, Antonella Montanino, Noemi Iovino, Roberta Porricelli, Maria Crispo, Carlo Paolo Sepe. La regia è di Gianni Sallustro.



