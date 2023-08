Napoli: ecco Natan,'Kim un grande però mi ispiro a Thiago Silva'

"La maglia numero 3 la usavo nelle giovanili del Flamengo, qui so che è stata di un grande difensore come Kim che merita il nostro grande rispetto". Parte da un omaggio al difensore centrale sudcoreano Kim Min-Jae il brasiliano Natan Bernardo de Souza che si presenta ufficialmente oggi in conferenza stampa a Castel Volturno come nuovo centrale del Napoli con il numero 3.

"Ho lavorato tanto in Brasile - spiega Natan - perché i grandi team come il Napoli mi chiamassero. Parto qui con velocità, grinta e buona tecnica e faccio riferimento a un mio simbolo come Thiago Silva. Qui finora ho parlato molto con Juan Jesus e Mario Rui, che mi stanno aiutando a inserirmi con la squadra e fuori dal campo a Napoli. Il campionato italiano è molto forte tecnicamente e so che qui si gioca molto bene partendo dalla difesa. Anche in Brasile il pressing difensivo sta migliorando ma so che qui la pressione è molto più alta e sono convinto che mi adatterò bene e velocemente a questo".

Il difensore ex Flamengo e Bragantino nasce centrale ma è pronto anche a giocare a sinistra: "Se serve all'occorrenza - conferma - ci sono per la fascia sinistra, ma amo giocare centrale. Con il tecnico Rudi Garcia ho parlato ancora poco, sto studiando l'italiano. Qui posso e voglio migliorare, l'anno scorso non ho segnato tanto di testa ma ci ho lavorato molto e spero che quest'anno andrà meglio. Ora sono pronto a prepararmi, qui mi piace la passione dei tifosi, sono carico ed emozionato per fare l'esordio al Maradona con la maglia del Napoli".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA