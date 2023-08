Carabinieri Forestali, gen. Luongo in visita al Gruppo Avellino

Il comandante dei carabinieri forestali della Campania, generale di Brigata, Ciro Lungo, ha conferito riconoscimenti ai sottufficiali del gruppo Forestali di Avellino per l'impegno profuso nelle attività di servizio. I riconoscimenti, presenti i vertici territoriali dell'Arma, sono stati consegnati ai Marescialli Ordinari, Francesco Quintarelli e Vincenzo De Io, al vice Brigadiere, Marco Lauro, e all'Appuntato scelto, Mario Festa. Il generale Lungo ha elogiato le attività del reparto per prevenire e contrastare i reati ambientali, in particolare quelli in materia urbanistica e abusivismo edilizio e sull'inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti.



