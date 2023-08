Trasporta rifiuti speciali senza autorizzazione, denunciato

Continua l'impegno dei militari della stazione carabinieri forestale di Marcianise (Ce) nello svolgimento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto all'illecito trasporto e smaltimento di rifiuti nei territori della cosiddetta "Terra dei Fuochi".

Mentre pattugliavano il territorio del comune di Aversa (Ce) hanno notato un autocarro con un cassone di colore bianco che trasportava del materiale ricoperto con un telo di colore verde.

La pattuglia è intervenuta ed ha fermato il mezzo rinvenendo sul cassone dello stesso dei Trasportava senza alcuna autorizzazione su un autocarro il cui cassone era coperto da un telo verde, rifiuti speciali non pericolosi, come mattonelle in ceramica danneggiate, pietre in tufo derivanti presumibilmente da lavori di ristrutturazione, blocchi in cemento, frammenti di mattoni forati: è stato così fermato e denunciato dai carabinieri forestali per trasporto illecito di rifiuti.

I militari hanno accertato che il mezzo non era iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali e nessun documento è stato prodotto circa il luogo di produzione dei rifiuti, la natura degli stessi, la loro destinazione.

Il conducente è stato così denunciato per il reato di carico e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

L'autocarro è stato sequestrato.



