Sangiuliano, musei ricchezza d'Italia, bene a ferragosto

I dati sugli ingressi nei musei a ferragosto sono così "rilevanti" che "confermano che stiamo facendo un buon lavoro. Ringrazio in primo luogo chi, in questi giorni di vacanza, ha lavorato per garantire la fruibilità dei siti". Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i numeri relativi agli ingressi nei musei e parchi archeologici statali durante il lungo ponte di Ferragosto. Nel "ponte" di Ferragosto quasi 96 mila persone (95.853) hanno visitato il Colosseo, quasi 63 mila sono stati gli ingressi a Pompei e oltre 35 mila agli Uffizi. "I nostri musei sono una ricchezza della Nazione" dice il Ministro.





