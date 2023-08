Iniziate a Napoli le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino

Sono partite le riprese sul lungomare di Napoli del nuovo film di Paolo Sorrentino, con la chiusura nella giornata odierna e il 21 agosto della spiaggia libera di Rotonda Diaz, il "Lido mappatella'" meta in questo periodo di centinaia di napoletani e turisti, area che inizialmente doveva essere interdetta anche il 19 agosto. La chiusura per due giorni è stata disposta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Resta aperta e fruibile la spiaggia di largo Sermoneta.

Resta top secret la trama del nuovo film del regista partenopeo premio Oscar per la Grande Bellezza tornato a girare nella sua citta" dopo 'E" stata la mano di Dio' . Si sa solo che al centro della vicenda ci saràuna sirena, Partenope, e che per una scena e' stata ricreata l'ormai celebre nave dei tifosi che sfiò per i festeggiamenti dello scudetto.La lavorazione del film in citta" e' iniziata lo scorso luglio, quando su un set a Mergellina e' arrivato anche Robert de Niro (in vacanza a Napoli) per salutare il regista. Ad inizio settembre le riprese si sposteranno a Capri. Dalle 6 di stamattina fino alle ore 20:30, secondo il dispositivo del Comune del 14 agosto, è partito quindi lo stop al traffico veicolare, compreso il servizio pubblico, ed anche alla mobilità ciclistica, in via Caracciolo tra piazza Vittoria e piazza della Repubblica e in viale Dohrn. Possono transitare solo forze dell"ordine e mezzi di soccorso. Domani 17 e 18 agosto le riprese porteranno a modifiche del dispositivo del traffico di Via San Carlo e piazza Trieste e Trento con cambiamento dei sensi di marcia come indicato in dettaglio sul sito internet del Comune.



