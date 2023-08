Muore anche marito della donna deceduta la vigilia di Ferragosto

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ad Avellino nel primo pomeriggio della vigilia di Ferragosto, nel quale ha perso la vita Elisa Coluccio, 81 anni. Suo marito, anch'egli 81enne, è spirato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Moscati" di Avellino dove era stato ricoverato subito dopo l'incidente avvenuto in via Due Principati, a poca distanza dal quartiere San Tommaso dove la coppia risiedeva. I due anziani viaggiavano a bordo di una Hyundai condotta dal marito che si era scontrata frontalmente con una Panda condotta da una donna di 63 anni che non sarebbe in pericolo di vita. Elisa è deceduta subito dopo il trasporto in ospedale. Nella tarda serata di venerdì scorso un'altra coppia di anziani coniugi di Nusco era stata investita mortalmente a Sant'Angelo dei Lombardi dopo aver partecipato alla festa della trebbiatura. Negli ultimi sette giorni, in provincia di Avellino si sono registrate sei vittime di incidenti stradali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA