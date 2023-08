Ferragosto, pienone turisti al parco archeologico di Ercolano

Da sabato 12 agosto a martedì 15 sono stati ben 7.015 i visitatori al Parco archeologico di Ercolano, secondo il dato fornito dal sito. Un risultato positivo che giunge a seguito dei 3.335 accessi registrati il 6 agosto nella prima domenica del mese, ad ingresso gratuito, e ai sold out ripetuti per serate e turni de 'I Venerdì di Ercolano', pur avendo il Parco aumentato il numero di posti disponibili. I percorsi notturni di visite guidate e performances teatrali di Teatri 35 per l'edizione 2023 sono dedicati a cibo e alimentazione e si ripeteranno ogni venerdì fino al 25 agosto.

"Si tratta di un successo annunciato" dice il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano "che prosegue e anzi supera la scia delle ultime estati tutte sold out del fortunato format del Parco, che dopo le restrizioni dell'epoca Covid torna finalmente a numero pieno, offrendo così la possibilità di fruirne a centinaia di visitatori italiani e stranieri, che estasiati si lasciano coinvolgere nelle luci e nelle suggestioni del percorso serale". E per quanto riguarda l'accoglienza ricettiva si registra il sold out dei posti letto sul territorio per i mesi da luglio a settembre.



