Al via il Cilento Fest, il cinema che racconta i borghi

Al via domani la 2/a edizione del Cilento Fest - Cinema e Borghi, festival cinematografico per la valorizzazione del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle aree interne, che si terrà fino al 20 agosto nel borgo di Perito (Salerno). Quattro giorni di proiezioni, concerti, spettacoli, mostre, presentazioni di libri, visite guidate e laboratori creativi e iniziative nel segno della dieta mediterranea e del turismo culturale.

La direzione è di Max De Francesco, ideatore della kermesse.

L'organizzazione è della società di editoria e produzione Iuppiter - in collaborazione con l'associazione I Disinvolti, la Lama Film e la Pro Loco di Perito -. Il comitato artistico è formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall'attore e autore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D'Ambrosio.

Si parte con lo show di Maurizio Lastrico dal titolo "Lasciate ogni menata voi che entrate", spettacolo "sold out" in tutta Italia; venerdì 18 agosto, Rocco Papaleo presenterà il suo cinema "interiore" con la proiezione del suo ultimo film "Scordato". Una serata "a sorpresa" che vedrà la partecipazione anche dell'attore Giovanni Esposito. A completare il programma il tributo a Lina Wertmüller, con la partecipazione di Massimo Wertmüller e Yari Gugliucci, la serata Troisi con la sceneggiatrice e scrittrice Anna Pavignano, lo spettacolo "Ciak si ascolta" del soprano internazionale Desire Capaldo.

Nella serata finale, con la proclamazione del film vincitore del "Gran Premio Cilento Fest - Cinema e Borghi 2023" e la consegna di altri riconoscimenti, interverranno Zavvo Nicolosi, Anna Pavignano, Carmine Padula, Piero Cannizzaro, Sante Massimo Lamonaca, Monica Sarnelli, Yari Gugliucci, Massimo Wertmüller.

Previsti un collegamento esterno con Colapesce e Dimartino e gli intermezzi musicali del "duo Rossini" Demetrio Massimo Trotta e Lucio Grimaldi, del giovane pianista Federico Cirillo e della cantante americana Leslie Austin in tour nel Cilento. Tra le novità di quest'anno la discoteca di "dance movie", l'inaugurazione della collana editoriale "Cinema e Borghi", le mattine "green" alla scoperta di percorsi naturalistici e rurali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA