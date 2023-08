Torna con boom presenze una delle sagre più antiche del Cilento

Ritorna dopo il periodo della pandemia e registra subito una grande affluenza a Ostigliano,.nel Salernitano, una delle sagre più antiche del Cilento, unica nel suo genere proprio per la scelta della location come si evince dallo stesso nome: 'Vasci, Portuni e Pertose'. Nella parte più storica del borgo infatti le case spalancano e adibiscono a sale per mangiare i loro vasci, gli atrii, i locali una volta utilizzati come stalle o cantine.

Una singolarità che piace molto ai turisti attratti non solo dall'offerta gastronomica a base di cavatielli, sugo di castrato, melanzane imbottite e altre specialità locali.

Quest'anno il neo sindaco del comune di Perito, di cui Ostigliano è frazione, Pietro Apolito, ha voluto organizzare una cerimonia particolare per l'avvio della sagra con un taglio del nastro e una premiazione di tutti coloro che negli anni si sono prodigati per la riuscita dell'evento.

"Un ringraziamento per chi si è impegnato anche in momenti difficili, nella speranza che sempre più giovani si sentano coinvolti", ha detto. 'Vasci, Portuni e Pertose', si chiude come sempre a Ferragosto, e già prepara l'edizione numero 30.



