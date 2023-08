Portata via mucca da autostrada, traffico tornato regolare nel Salernitano

Sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo' è tornato regolare il traffico nel tratto, in direzione di Fisciano, al km 14,500 tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno: il blocco alla circolazione era stato causato dalla presenza di una mucca vagante. Lo rende noto l'Anas.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.



