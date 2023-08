Camillo Acanfora, torno a dedicarmi al teatro

"Dopo l'estate ho intenzione di tornare a dedicarmi al teatro, forma espressiva essenziale per mantenere allenato sia il corpo che la mente. Essere preparato per qualsiasi audizione è fondamentale per essere pronto a qualsiasi ruolo. Sono approcci fondamentali, nella professione di attore". Camillo Acanfora, originario di Pompei, illustra i suoi obiettivi dopo una serie di partecipazioni televisive. 35 anni, ha partecipato, anche se con piccoli ruoli, ma in produzioni importanti come l'ultimo film "Mixed by Erry" di Sydney Sibilia, prodotto dalla Groelandia Film.

Dopo essersi laureato al DAMS di Bologna in teatro e aver conseguito la specializzazione magistrale in Discipline dello spettacolo dal vivo, ha ottenuto una seconda laurea, presso l'Università di Urbino, in Filologia Moderna.

Nel campo televisivo, ha avuto l'opportunità di apparire in due episodi della serie "Cops - una banda di poliziotti", interpretata da Claudio Bisio e Stefania Rocca e trasmessa su SKY, sotto la regia di Luca Miniero. Inoltre, ha preso parte al docu-film "Vermicino" di Marco Pontecorvo, trasmesso su SKY alcuni anni fa.

"Ho voglia di continuare a formarmi e crescere professionalmente," spiega l'attore pompeiano.

Acanfora, nel suo curriculum formativo, ha una serie di laboratori di formazione tra cui la frequenza a un workshop sul mestiere dell'attore, diretto da Massimiliano Civica nel 2015, e nel 2016 ha frequentato un corso di alta formazione con la guida di vari esperti tra cui Bruno Stori e Angela Malfitano.



