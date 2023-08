Anziana muore in incidente stradale ad Avellino

Una anziana donna è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale di Avellino in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in via Due Principati.

La donna, 81 anni, è rimasta schiacciata nell'auto guidata dal marito, dopo il violento impatto con un'altra auto condotta da una donna di 73 anni. I due coniugi risiedono nel quartiere San Tommaso, a poca distanza dal luogo dell'incidente. I tentativi di rianimare l'anziana sono stati purtroppo inutili.

Il marito e l'altra donna coinvolta nell'incidente sono stati ricoverati in codice rosso al "Moscati" di Avellino. Non sarebbero in pericolo di vita, nonostante le gravi ferite riportate. Sul posto carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi e a mettere in sicurezza la zona.



