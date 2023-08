Veiga in panchina, vicino addio a Celta per il Napoli

Gabri Veiga non è negli undici del Celta Vigo che alle 17 scenderà in campo nella prima giornata della Liga contro l'Osasuna. Il giovane centrocampista offensivo del club spagnolo sembra infatti sempre più vicino al passaggio al Napoli e Benitez lo dimostra anche non schierandolo titolare nella prima gara ufficiale della stagione.

Il 21enne Veiga, dopo essere cresciuto e aver sempre militato nel Celta Vigo, sarebbe oggetto di un accordo di fine mercato tra i due club con il Napoli che spenderà 35 milioni, 5 in meno della clausola rescissoria, con il possibile passaggio al Celta anche di Diego Demme. L'addio di Veiga potrebbe celebrarsi a fine partita nei prossimi giorni potrebbe ufficializzarsi il passaggio al Napoli. Veiga firmerebbe un contratto di cinque anni, partendo da 2 milioni a stagione di ingaggio.

Il Napoli, visto anche il talento e l' età di Veiga, non lega più il suo arrivo alla partenza o meno di Zielinski verso l'Arabia Saudita.



