Rossini e Beethoven nel concerto sannita di sir Tony Pappano

Gioacchino Rossini e Ludwig van Beethoven sono al centro del programma musicale del tradizionale concerto che sir Antonio Pappano dirigerà lunedì 14 agosto, a Castelfranco in Miscano, nel Sannio, paese natio dei suoi genitori. Pappano - nominato baronetto dalla regina Elisabetta, già direttore della Royal Opera House a Covent Garden e dell'Orchestra romana di Santa Cecilia, ora a capo della London Symphony Orchestra - dirigerà l'Orchestra Filarmonica di Benevento in 'Il Barbiere di Siviglia' (Sinfonia, Cavatina di Figaro "Largo al Factotum" con il baritono Alfonso Michele Ciulla, Cavatina Rosina "Una voce poco fa" con il mezzosoprano Angela Schisano, Duetto Figaro-Rosina "Dunque io son?") e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Beethoven.

Protagonista lo scorso maggio della cerimonia musicale in occasione dell'incoronazione di re Carlo, 'Tony' Pappano da quasi quindici anni è artefice di un appuntamento nel comune sannita dedicato al padre, il maestro Pasquale. Figlio di emigranti partiti da Castelfranco in Miscano, Pappano rende omaggio alla terra dei suoi genitori regalandole l'incanto e la bellezza del proprio genio musicale. Il 14 agosto, dunque, il paese si accinge a ritrovare il suo illustre concittadino; il giovane Tony, nato a Epping, a 5 anni vi tornò per diversi mesi dimenticando, come egli stesso racconta, l'inglese a favore del dialetto locale. Anche quest'anno l'organizzazione è affidata alla costituita Associazione 'Fondazione P. Pappano' della quale il maestro è presidente onorario, Tommaso Izzo presidente e la cui direzione generale è affidata ad Antonio Pio Morcone, già sindaco del Comune di Castelfranco in Miscano ed ideatore del format dell'evento. La direzione artistica è di Selene Pedicini, violinista e didatta beneventana.

Il concerto si terrà in piazza Michele Del Vecchio alle ore 20.30 offrendo la possibilità a circa 1000 spettatori di poter assistere gratuitamente all'evento.



