Museo Mann aperto a Ferragosto, tra Picasso e Alessandro Magno

Apertura a Ferragosto per il museo Mann di Napoli con i consueti orari e due eccezionali mostre: "Alessandro Magno e l'Oriente" (fino al 28 agosto) e "Picasso e l'antico", già visitate da oltre 250mila persone. Il museo posticipa pertanto il giorno di chiusura settimanale dal consueto martedì a mercoledì 16.

"Con l'ulteriore richiamo della nuova sezione dedicata alla Campania Romana - 2000 mq di allestimento e sale restaurate - il Mann - si legge in una nota - sta vivendo un'estate da record, meta di visitatori da tutto il mondo e di tanti cittadini, ai quali sono proposte diverse formule di abbonamento annuale. I dati del mese di agosto si annunciano infatti più ricchi di quelli di luglio, che ha contato 40mila visitatori".

"Benvenuti al Mann a Ferragosto - è il saluto del direttore Paolo Giulierini - siamo orgogliosi di contribuire in maniera significativa all'offerta culturale della città con due mostre premiate dai visitatori e dalla critica internazionale, che spesso sembra non accorgersi di quello che di importante accade nel Sud Italia. Puntare su due esposizioni così ambiziose in piena estate si è rivelata una buona scelta. Napoli è città d'arte sempre e deve proporre un cartellone da capitale in ogni periodo dell'anno. In particolare mi fa piacere ricordare l'originalità della mostra "Picasso e l'antico", proposta italiana inserita nelle celebrazioni ufficiali di Spagna e Francia nel cinquantenario della morte dell'artista".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA