Coppa Italia: 1-0 alla Ternana, a Salernitana basta gol Candreva

Basta un gol di Candreva alla Salernitana per battere 1-0 la Ternana in Coppa Italia e conquistare il passaggio del turno. I campani, nonostante l'emergenza (18 calciatori in distinta di cui 3 portieri), centrano i sedicesimi dove troveranno la vincente di Sampdoria-Sudtirol.

L'episodio che decide la gara arriva al 7': Candreva dal limite calcia di potenza una punizione che termina nell'angolino alla destra di Iannarilli. Con il passare dei minuti i ritmi calano e le squadre regalano pochissime emozioni ai novemila dell'Arechi. In fase offensiva la squadra di Sousa spreca tanto e, per poco, non regala alla Ternana il pari: nell'unica, vera, occasione creata dagli umbri Falletti centra in pieno il palo alla sinistra di Costil.

Nel finale la Salernitana ritrova anche Dia, schierato per venti minuti e pronto a proseguire il percorso di recupero in vista dell'esordio in campionato contro la Roma. Da segnalare anche la presenza in tribuna di Martegani, trequartista argentino che è prossimo alla firma con i granata.



