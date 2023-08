Venere degli stracci: don Enzo Miranda, carcere acuisce degrado

"Il carcere contiene il 75% di persone non legate alla criminalità come viene concepita dall'opinione pubblica. La stragrande maggioranza di queste persone (e Simone Isaia è una di queste) patiscono la pena perche vittime a loro volta di un degrado sociale (economico, sociale, familiare…). Il carcere così come è concepito non può essere la soluzione. Anzi, la acuisce!". Lo ha detto don Enzo Miranda, responsabile della Pastorale carceraria della Diocesi di Nola, partecipando alla manifestazione svoltasi a Napoli per chiedere che Simone Isaia, il clochard accusato di aver dato fuoco alla Venere degli stracci, sia curato in un luogo diverso dal carcere.



