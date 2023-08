Tragedia dopo la festa della trebbiatura, morti marito e moglie

Stavano tornando a casa, insieme ad una comitiva di amici, dopo aver trascorso la serata nella frazione Sant'Antonio di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) dove si era appena conclusa - e non prima dell'evento, come si era appreso in precedenza - la Festa della trebbiatura. Vittorio Biancaniello, 84 anni, e la moglie Lucia Marino, 78 anni. Sono stati travolti da un'auto mentre attraversano la strada provinciale per raggiungere la propria auto e tornare a casa a Nusco, dove i due pensionati risiedevano. Il tragico investimento è avvenuto poco dopo le 23:30. L'investitore, un operaio 29enne di Benevento che stava andando al lavoro presso un'azienda del nucleo industriale di Morra de Sanctis, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, alla guida della sua Panda, si è fermato per prestare soccorso. Biancaniello è morto sul colpo, sua moglie Lucia è spirata in ambulanza durante il trasporto verso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze e i carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che hanno sottoposto l'operaio ai test tossicologici, dei quali si attende l'esito. L'anziana coppia di coniugi era molto conosciuta a Nusco. Vittorio Biancaniello per anni aveva tenuto aperta la sua bottega di barbiere nel centro del comune, noto per aver dato i natali a Ciriaco De Mita. Uno dei loro quattro figli, Francesco Biancaniello, avvocato, era stato candidato sindaco nelle ultime elezioni e in quelle precedenti aveva direttamente sfidato l'ex presidente del Consiglio scomparso il 26 maggio dello scorso anno. La comunità di Nusco è sotto choc. Il sindaco, Antonio Iuliano, ha espresso alla famiglia "la solidarietà e il cordoglio dell'intera comunità per la scomparsa di due persone amiche e amate da tutti: un dolore straziante che accomuna ogni nuscano". Preannunciato il lutto cittadino.



