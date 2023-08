Palazzo crollato: via a lavori per ridare casa ad evacuati

A Torre del Greco (Napoli) si lavora per riportare nelle loro abitazioni le famiglie evacuate dagli stabili coinvolti nel crollo di un'ala di un palazzo che lo scorso 16 luglio a corso Umberto I causò il ferimento di tre persone. Questa mattina, infatti, sono iniziati i lavori annunciati dall'amministrazione comunale: obiettivo, ridare al più presto agli sfollati dai tre immobili che si trovano di fronte alla palazzina crollata le loro abitazioni.

Per fare questo, occorre realizzare un percorso pedonale ad hoc, tale da rendere sicuri gli accessi agli immobili. Il proposito è di completare gli interventi (oggi sono state posizionate le prime transenne) entro la fine della prossima settimana, in modo da permettere il progressivo ritorno alla normalità per le famiglie sgomberate e per le attività commerciali presenti nei tre stabili. ''Avevamo prospettato - spiega il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella - insieme al consulente da noi incaricato, il professor Antonio De Luca, i tempi per un progressivo rientro degli sfollati negli immobili non interessati dal crollo e finora, anche se il periodo di agosto non agevola il compito, stiamo provando a rispettare le scadenze''.

Sono stati inoltre ultimati gli interventi di consolidamento statico dello stabile ritenuto a rischio in vico del Pozzo, situazione che giovedì ha portato allo sgombero in via precauzionale di tre palazzine. Certificato da un tecnico di parte l'eliminata situazione di pericolo, si attende l'allaccio delle utenze, staccate in maniera precauzionale, prima di permettere il rientro delle persone evacuate.





