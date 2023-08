I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti questa mattina in via Giovanni Serrao, presso l'azienda EcoCart, ad Arzano.

In fiamme alcune balle di carta, nel piazzale antistante. Non ci sono feriti e le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

L'attività è ancora in corso. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.



