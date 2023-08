'In Cammino' in Costiera Amalfitana, lunedì su Rai 3

'In Cammino' arriva in Costiera Amalfitana, sul Sentiero degli Dei definito dal New York Times tra i più belli al mondo. Lunedì alle 15:10 su Rai3 padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini, accompagneranno i telespettatori alla scoperta del percorso naturalistico che collega Agerola a Positano. Tra gli ospiti il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che, durante l'intervista, ha sottolineato la bellezza paesaggistica, artistica e culturale italiana unica al mondo e meta del turismo internazionale dal Grand Tour ad oggi.

Ogni lunedì alle 15:10 su Rai3 va in onda "In Cammino, sui sentieri dell'anima" il programma, dedicato ai più famosi cammini al mondo, alla scoperta del fascino e della bellezza di antichi percorsi: San Benedetto da Norcia, Perugia-Assisi, il Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana, da Matera a Metaponto e da Scala a Malta sulle orme di Gerardo Sasso. Il programma, giunto alla quinta edizione, è inserito nel palinsesto estivo Rai curato dal direttore del Daytime, Angelo Mellone, supervisionato dal capostruttura Rai, Daniele Cerioni, è scritto da Paola Miletich con la regia di Marco Capasso.

Nelle prossime puntate i telespettatori verranno accompagnati sul Sentiero degli Dei, uno dei percorsi naturalistici più belli al mondo nominato patrimonio Unesco, che in 8 chilometri collega Agerola a Positano in Costiera Amalfitana attraversando paesaggi mozzafiato, scoprendo le antiche tradizioni religiose del territorio e lo scavo archeologico di un'antica villa romana a Positano; da Norcia a Montecassino sulle orme di San Benedetto, il padre del monachesimo occidentale; a Matera, la città dei sassi, patrimonio dell'umanità e capitale europea della cultura; e infine nell'ultima puntata un viaggio tra Scala e Malta, alla scoperta del Beato Gerardo Sasso fondatore dell'Ordine dei Cavalieri di Malta.



