'Casa vista mare', ma era una truffa

La "villa vista mare" offerta in affitto sulla costa salentina era tale soltanto in fotografia. È costata 500 euro la truffa consumata ai danni di una donna di 50 anni di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, che si è precipitata a versare la caparra per non perdere l'opportunità di una conveniente vacanza nella rinomata costa di Torre dell'Orso a Melendugno (Lecce). L'annuncio-truffa era stato pubblicato su internet da un 50enne residente a Brindisi che è stato individuato e denunciato dai carabinieri dopo la denuncia della donna.



