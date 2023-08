Vigili si appostano e a Scampia scoprono chi abbandona i rifiuti

Niente divise ma abiti civili. Si sono appostati così a Scampia agenti della Polizia Locale di Napoli al fine di scoprire l'abbandono dei rifiuti in strade, dove è spesso accaduto, come via Aganoor, via Marianella e via Piscinola.

Sorpreso un uomo, originario della Bosnia, che alla guida di un furgone ha scaricato rifiuti urbani a terra in via Dietro la Vigna. Al trasgressore una multa di 500 euro. Identificate e multate anche altre due persone, per loro stessa multa di 500 euro. Ed ancora una terza persona, anch'essa residente nel quartiere di Scampia, è stato sorpresa a conferire rifiuti urbani fuori orario e per ciò multato con la sanzione di 50 euro.

Infine, i Caschi Bianchi, riscontrata la presenza al suolo di alcuni componenti di scarto di autoveicoli, quali scocche e pneumatici fuori uso, hanno allertato gli uffici comunali preposti per il successivo prelievo e smaltimento.



