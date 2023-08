Tour nordico dei Nu Genea, da Oslo a Copenaghen

Il duo musicale napoletano Nu Genea, composto da Lucio Aquilina e Massimo di Lena, ha portato un sole quasi mediterraneo al parco di Slottskogen, a Göteborg, dove si sta svolgendo questo fine settimana il 'Way Out West', uno dei festival più grandi della Scandinavia. Questa parte della Svezia e l'area attorno alla capitale della Norvegia sono state duramente colpite dalla tempesta Hans nei giorni scorsi.

Ieri sera a Oslo e oggi a Göteborg, il cielo grigio si è trasformato in una giornata di sole: "È assurdo. Ieri mentre suonavamo il secondo pezzo, è uscito il sole" racconta Lucio Aquilina. E la stessa cosa è accaduta oggi, ha aggiunto di Lena, parlando con l'ANSA. Il duo partenopeo ha attirato un vasto pubblico, tra cui molti giovani, che hanno riempito l'intera arena. "Mi piacciono tantissimo, li ascolto da un paio d'anni" racconta Cordelia da Stoccolma. "Ho sentito la loro musica per la prima volta quando vivevo a Napoli. Adoro la loro energia!" dice Jael, da Londra.

I Nu Genea cantano in dialetto napoletano e dopo Oslo e Göteborg, il duo continuerà il suo tour nei paesi nordici con un concerto domani ad Helsinki e dopodomani a Copenaghen.



