Scontro tra due auto a Caserta, muore vigilante

Incidente mortale nella notte, sulla strada statale 700 nel comune di Caserta, all'inizio della galleria che passa sotto la Reggia presso lo svincolo per San Leucio: un'Audi ha impattato contro la Fiat Panda della società di vigilanza che controlla il cantiere dei lavori attualmente in corso dentro la galleria; nell'impatto è rimasto ucciso il vigilante di 63 anni, che era nella Panda quando è soprggiunta l'altra auto con dentro due ragazzi, che probabilmente non hanno visto le frecce e i cartelli di segnalazione del cantiere. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare gli occupanti dalle lamiere, ma per il 63enne non c'è stata nulla da fare.





