Sannino, La Maschera, Comunale in 'Ercolano=Legalità+Turismo'

Volge al termine il progetto "Ercolano=Legalità+Turismo" finanziato da Città Metropolitana di Napoli e voluto dal sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, e dall'assessore al Turismo Anna Giuliano. E=L+T è un progetto artistico e culturale messo in atto, rilevano i promotori, "per fronteggiare l'illegalità e lanciare messaggi positivi guardando alle tradizioni del territorio". Nei giorni dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta in Cielo il Comune presenta tre serate di musica e comicità in Piazza Pugliano (l'inizio degli spettacoli è previsto dalle 21). Sabato 12 e domenica 13 agosto ci saranno i primi due appuntamenti del progetto "Ercolano = Legalità + Turismo"; ad esibirsi in concerto saranno prima La Maschera, anticipati dallo spettacolo comico di Vincenzo Comunale, e poi Andrea Sannino. L'autore di hit nazionali come "Abbracciame" e "Un giorno eccezionale" torna ad esibirsi nella sua città natale. Lunedì 14 agosto, invece, continueranno i festeggiamenti con il concerto di Tony Tammaro. “Tre serate di eventi, festa e musica ad Ercolano. Momenti da vivere tutti insieme, per ritrovarsi, per alimentare il nostro senso di comunità e di devozione nei confronti della Madonna di Pugliano. Anche quest'anno la piazza antistante la Basilica sarà la location degli eventi civili in onore della nostra Patrona. Tre momenti musicali che rappresentano una ulteriore straordinaria occasione per vivere la nostra città” dice Buonajuto. La tre giorni verrà inaugurata sabato 12 agosto da Vincenzo Comunale, diventato - si sottolinea - "il nuovo riferimento nazionale della comicità partenopea che prende spunto dal genere americano 'stand up comedy' dove le battute risultano più irriverenti, innovative e originali tralasciando i cliché della risata in dialetto e generata dal tormentone. Dopo lo show di Comunale saliranno sul palco di Piazza Pugliano "i paladini della musica neo-folk partenopea; la band La Maschera si esibirà ad Ercolano per la prima volta". Il gruppo è capitanato da Roberto Colella. Domenica 13 agosto concerto di Andrea Sannino. Dopo alcuni anni di assenza torna dal vivo nella sua città natale il "ragazzo di vico Santa Rosa" e lo farà cantando i suoi successi; non mancheranno anche le canzoni più recenti estratte dal nuovo album “Mosaico”, un progetto discografico formato da 20 brani e diviso in due parti, la prima uscita avvenuta ad aprile, mentre la seconda è prevista per novembre. "L'esperienza, la strada, la musica, la famiglia, il pubblico, ognuno di questi è un racconto al quale non posso associare un genere o un colore unico, poiché tutti fanno ugualmente parte di me. Ognuno di noi è un mosaico di emozioni” dice Sannino. Evento speciale, voluto dall’Amministrazione comunale, che completa la tre giorni, è il concerto del 14 agosto di Tony Tammaro con i Napolitudine. "Artista trasversale che mischia ironia e sarcasmo Tammaro suonerà in versione acustica e canterà brani ultra popolari tra il pubblico napoletano" evidenziano gli organizzatori.



