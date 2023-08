Peppino di Capri e Fenech ospiti di Felicità su Rai 2

Peppino di Capri ed Edwige Fenech sono i protagonisti della seconda puntata della trasmissione Felicità 2023 in onda sabato 12 agosto alle 12:00 su Rai 2. Il celebre cantante caprese si racconta a Pascal Vicedomini in occasione del suo 84º compleanno con la determinazione di un ragazzino, pronto a conquistare come sempre il suo pubblico.

La popolare attrice tornata a Capri, luogo a lei molto caro e dove ha risieduto a lungo, dopo 10 anni di 'esilio volontario' a Lisbona rivive i tanti bei momenti legati all'isola azzurra.

Fenech racconta con entusiasmo la sua rinascita da attrice grazie al regista Pupi Avati e con tenerezza della sua vita felice in famiglia come nonna. Tra gli altri contributi della trasmissione, quello di un giovane in carriera dello spettacolo italiano, Pierpaolo Pretelli: con lui Vicedomini invia messaggi positivi ai ragazzi in vacanza su come conciliare divertimento e rispetto per se stessi e per il prossimo. Completano il programma le rubrica sul cinema di Soleil Sorge con Enrico Vanzina e sugli stili di vita con il professor Pietro Lorenzetti. E ancora i contributi di Caterina Milicchio sulla formazione dei giovani e il loro inserimento nella società.

Tra gli altri ospiti l'attore Ubaldo Pantani, il cantautore Erminio Sinni ed i manager Elisa San Vito (Intesa Sanpaolo), Francesco La Ruffa (Grandi scuole) e Giovanni Acanfora (Givova).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA