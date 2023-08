Federalberghi Napoli, bene dati Ferragosto ma migliorare servizi

Napoli, da qualche anno, non è più una destinazione estiva mordi e fuggi: lo dimostrano i dati di occupazione camere che, nel weekend di Ferragosto, superano l'85%. Un risultato che riporta ai numeri del 2019. Solo nel settore alberghiero oltre 40mila le presenze tra l'11 e il 15 agosto. "I turisti ci sono, ora devono essere gestiti bene - dichiara il presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi -, i dati positivi devono essere accompagnati da servizi adeguati. Abbiamo molto apprezzato, ad esempio, i musei aperti nel periodo di Ferragosto. È un segnale significativo della volontà di fornire opportunità di svago ai nostri ospiti, anche in piena estate".

La grande affluenza di turisti in città sta portando, come conseguenza, anche l'apertura, nei prossimi anni, di nuove strutture e quindi l'incremento del numero di camere che dovrebbe crescere di poco meno dell'8%, passando da 6000 a 6400.

Anche per questo la città deve innalzare il livello di servizi proposti. "Ogni anno soffriamo l'inefficienza del traposto pubblico e la mancanza di decoro nel Porto, sul Lungomare e nel Centro Storico, dove regnano disordine, venditori abusivi e sporcizia - prosegue Naldi -, sappiamo di progetti importanti che riguarderanno proprio il restyling del Lungomare, ma è necessario avere un cronoprogramma preciso che possa permettere a tutti gli operatori economici della zona di organizzarsi per i disagi che, ovviamente, dovranno subire".



