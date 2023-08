Ciclista investito e ucciso da un camion nell'Avellinese

Tragedia sulla Statale 7, in provincia di Avellino, tra i comuni di Montemiletto e Avellino.

Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un camion.

Entrambi procedevano in direzione del capoluogo irpino. Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto. La vittima è un 64enne residente a Montefalcione. L'incidente è avvenuto nella Galleria "San Giovanni". Sul posto i carabinieri e il personale dell'Anas. Il traffico è bloccato, in attesa dell'arrivo del medico legale.



