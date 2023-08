Cade in casa e resta a terra per giorni, pompieri salvano 90enne

I Vigili del Fuoco di Caserta hanno salvato una 90enne che da giorni non rispondeva più alle chiamate di familiari e vicini di casa. La donna era infatti caduta a terra e non era stata più in grado di alzarsi. È accaduto in un appartamento al secondo piano di un palazzo di piazza Pitesti, centro di Caserta.

I vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale del Comando provinciale, sono intervenuti con un'autoscala per salire sul balcone di casa della 90enne, che vive da sola; hanno quindi forzato una delle finestre e sono entrati nell'abitazione, trovando la vittima riversa a terra, che ha affermato di trovarsi in quella posizione già da alcuni giorni; i vigili hanno rassicurato la donna poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che ha assistito l'anziana portandola in ospedale.



