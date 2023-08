Tentata estorsione a imprenditori edili, due fermi

Due persone sono state fermate per aver tentato un'estorsione ai danni di due diversi imprenditori edili a Casalnuovo in provincia di Napoli: le vittime hanno presentato denuncia rivolgendosi subito a Carabinieri.

I miltari del Nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna e della tenenza di Casalnuovo hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto - emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, a carico di un 46enne, Fabio Luino, e di un 45enne, Giancarlo Gallucci, entrambi già noti alle forze dell'ordine, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione continuata ed aggravata della finalità e modalità mafiose.

In particolare, l'attività investigativa condotta dai carabinieri ha permesso di raccogliere - secondo i Carabinieri - diversi elementi indiziari a carico degli indagati.

Le indagini hanno anche permesso di appurare che i fatti di fuoco avvenuti negli ultimi mesi a Casalnuovo, teatro di almeno tre 'stese', sono molto verosimilmente da ricondurre ad un conflitto in atto tra i clan locali per la supremazia nell'area.

Durante l'esecuzione della misura, nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno sequestrato un'auto blindata, tre sfollagente, due pistole sceniche senza tappo rosso, un mirino telescopico e un rilevatore di gps. Il materiale era nella disponibilità di uno dei fermati.

Nei giorni scorsi spari esplosi in viale dei Pini a Casalnuovo avevano danneggiate diverse auto tra le quali una Fiat 500X parcheggiata in strada, in uso - spiegano i Carabinieri - a Galluccio.



