Sottratti oltre mille euro a pensionata col 'phishing'

Un 51enne residente in provincia di Napoli è stato denunciato dai carabinieri di Calitri, in provincia di Avellino, per frode informatica e falsificzione di strumenti di pagamento. Le indagini hanno permesso di fra luce su alcuni pagamenti per scommesse on line effettuati con una carta prepagata intestata ad una 65enne pensionata del posto dopo che con il cosiddetto "phishing" si era impadronito dei codi di accesso. La denuncia della vittima ha consentito di bloccare immediatamente la carta con la quale erano stati prelevati 1.100 euro in più operazioni.



