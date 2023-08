E' morto mentre stava pescando mitili: è successo nel tardo pomeriggio nel lago di Fusaro, una laguna separata dal mare da una striscia di sabbia, a Bacoli, alle porte di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ancora da verificare, l'uomo, il 60enne Gennaro Masino, mentre stava pescando mitili sarebbe stato colto da un malore ed è morto in acqua.

Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.



