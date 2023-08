Da domani in Irpinia "Sturno Sport Festival"

"Se non vieni, non ci credi": è lo slogan che rinnova l'appuntamento con la quarta edizione di "Sturno Sport Festival", la rassegna organizzata dall'associazione Agape Sport con il patrocinio di Coni, Sport e Salute, Comitato Paralimpico, che si svolgerà da domani a lunedì prossimo nel piccolo centro della provincia di Avellino. Il festival, che ha il suo quartier generale allo stadio "Il Castagneto", anche quest'anno sarà la passerella per campioni di ieri e di oggi di tutte le discipline sportive, con particolare attenzione ai giovani che hanno già ottenuto il pass olimpico per partecipare la prossima estate a Parigi 2024. Alla formula classica del Camp, con campioni di pugilato, judo, atletica, ginnastica, basket e tiro con l'arco, l'edizione di quest'anno introduce uno spazio talk dedicato a personaggi dello sport ed ex campioni. Tra questi Patrizio Oliva e Agostino Cardamone, i "rivali" Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, il pluricampione di nuoto e pallanuoto, Francesco Postiglione e il mitico magazziniere della Ssc Napoli, Tommaso Starace. Spettacoli musicali e rassegne gastronomiche accompagneranno le serate di "Sturno Sport Festival", a cui hanno dato la propria adesione la Regione Campania, la Provincia di Avellino e il comune di Sturno.



