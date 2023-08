Carceri: Ariano Irpino, agente schiaffeggiato da detenuto

Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lo denuncia il segretario della Uilpa Penitenziaria, Stefano Sorice. Un detenuto dopo essersi rifiutato di tornare in cella, ha prima minacciato l'agente in servizio presso la decima sezione della Casa Circondariale per poi schiaffeggiarlo. Due giorni fa, nello stesso carcere, un detenuto aveva tentato di impadronirsi delle chiavi della propria sezione detentiva e il giorno prima, un detenuto aveva dato fuoco alla cella di un rivale lanciando all'interno una bomboletta di gas accesa. "Urgono interventi per tutelare l'incolumità del personale -dichiara Sorice- le carenze di organico e la difficile gestione dei detenuti non possono ricadere sugli agenti della polizia penitenziaria".



