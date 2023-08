Sversa rifiuti in strada, poi aggredisce agenti polizia locale

Stava abbandonando in strada rifiuti di ogni tipo; quando la Polizia locale è intervenuta, ha aggredito gli agenti a calci e pugni. E' successo a Napoli, in via Cardinale Capecelatro nel quartiere Secondigliano. L'uomo, residente nel comune di Casavatore, è stato bloccato e denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché multato per lo sversamento illecito dei rifiuti.

La Polizia locale ha condotto nelle ultime ore controlli anche in molte altre zone della città, elevando oltre 80 verbali e rimuovendo un veicolo abbandonato.



