Stefano Massini, 'dialogo con i classici, ieri è oggi'

Stefano Massini sarà ospite di VeliaTeatro, il Festival che da 25 anni anima l'estate di Ascea (Salerno), con una rassegna dedicata al mondo classico e al teatro filosofico, nello spirito delle antiche agorà.

"Pensiamo sempre che il passato sia fermo, chiuso in un cassetto oppure dentro la teca di un museo, mentre il presente si muoverebbe di continuo. Non è vero", ha dichiarato Massini, commentando l'evento di cui sarà protagonista, a un passo dall'Area archeologica di Paestum e Velia, culla della scuola Eleatica di Parmenide e Zenone. "La bellezza sta proprio nel fatto che il passato si muove continuamente, noi lo modifichiamo perché modifichiamo il ricordo che abbiamo di lui, la successione dei fatti, in quella vera e propria forma di scrittura che è la rilettura di ciò che fu. Ecco perché l'intervista con i classici è sempre entusiasmante, perché ci mette davanti alla possibilità di leggere il passato in una luce nuova, muoverlo, farlo vivere nel presente. Ieri è oggi." Lo spettacolo, dal titolo Massini racconta: Dialogo con i classici. Cortocircuiti tra passato e presente, andrà in scena domenica 13 agosto alle ore 21.15 sul palco dell'Arena Zenone, lo spazio postmoderno progettato da Paolo Portoghesi. Sarà una carrellata di personaggi del mondo antico con cui dialogare per provare a comprendere cosa hanno da dirci oggi.



