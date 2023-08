"Ombrelloni gratis del Comune di Napoli per persone disabili sulle spiagge pubbliche di lungomare Caracciolo e Bagnoli. Un nuovo passo concreto per restituire il mare ai napoletani". Lo scrive su twitter il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Oggi sono stati collocati 10 ombrelloni gratuiti sulla spiaggia a via Caracciolo; domani ne saranno collocati 40 al lido comunale di Bagnoli.



