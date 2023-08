Il Napoli prende Cajuste, ora punta all'iberico Veiga

Ha cominciato il calcio da bambino in Cina, dove suo padre si trasferì qualche anno. Poi, tornato in Europa, cresce in Danimarca, esplode al Reima e ora è pronto per dire la sua nella rincorsa allo scudetto e in Champions League con la maglia del Napoli. E' Jens Cajuste la nuova carta a sorpresa del Napoli che oggi ha accolto lo svedese per le visite mediche ed ha pronti i 10 milioni da versare al Reims per il 24nne centrocampista, che sostituisce Ndombele. E' pronto ad alternarsi con Anguissa e a fare il doppio ruolo che vuole Garcia: filtro a centrocampo per frenare gli avversari e regia insieme a Lobotka per l'azione degli azzurri.

Un colpo seguito da tempo da Garcia, che segue la Ligue1 del suo Paese, e dagli scouting del Napoli guidati da Maurizio Micheli e che la società azzurra ha portato avanti in una trattativa segreta con il Reims, emersa solo dalla Francia stamani, quando il calciatore è partito verso Roma per le visite mediche. Alto quasi 1.90, Cajuste si sente pronto dopo un anno e mezzo al Reims per fare un passo successivo, entrando tra le grandi d'Europa. Sa essere una barriera, rincorrere gli avversari e ha anche la buona tecnica per aprire il campo col pallone, riuscendo pure a segnare, come i 3 gol firmati nello scorso campionato con il Reims che ha chiuso a metà classifica in Ligue1. Dopo le visite, Cajuste è pronto a firmare un quinquennale e non vede l'ora di scendere in campo, per farsi largo in un Napoli che sarà senza Anguissa dall'inizio di gennaio, quando ci sarà la Coppa d'Africa per un mese in Costa D'Avorio.

Un colpo importante a centrocampo per un Napoli che è ora attivissimo nella fase finale del mercato. L'altro obiettivo adesso è Gabri Veiga, il 21enne di talento che il Napoli vuole prendere subito dal Celta Vigo, crescendo un nuovo Lobotka. Il centrocampista che è già protagonista dell'Under 21 iberica ha detto sì al Napoli anche se è sulla lista di grandi club come Psg e Chelsea, ma sa di poter avere a Napoli un ruolo più da protagonista. Il club continua la trattativa con il Celta, che ha una clausola rescissoria di 40 milioni e li pretende, ma De Laurentiis va avanti con le offerte e potrebbe presto arrivare a 30 milioni, soprattutto se va via Zielinski, sempre più vicino all'Al Ahli, club saudita di Gedda pronto a pagare 25 milioni il 29enne polacco, pagandogli circa 12 milioni a stagione di ingaggio.

E intanto dall'Al-Hilal, l'altro club saudita di Riad, continua la pressione per prendere Osimhen, che ancora non ha firmato il rinnovo: le voci parlano di 180 milioni che potrebbero mettersi presto sul piatto, con un ingaggio da 40 milioni a stagione, un mare di euro per convincere De Laurentiis e il bomber nigeriano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA