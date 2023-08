Il Medioevo nelle vie di Teggiano, alla festa attesi in 40mila

Un corteo storico con oltre 500 figuranti vestiti con abiti d'epoca, la degustazione di pietanze tipiche servite in suggestive taverne, spettacoli di sbandieratori, tamburini, pistonieri, cavalieri, damigelle, giullari, musici e danzatori, visite guidate fino a tarda notte di musei e l'apertura straordinaria di oltre tredici chiese dislocate in un affascinante percorso nel borgo storico tra viuzze e palazzi gentilizi. È la sintesi della kermesse medievale "Alla tavola della principessa Costanza" in programma a Teggiano, in provincia di Salerno, dall'11 al 13 agosto.

Giunta alla ventottesima edizione ed organizzata dalla pro Loco di Teggiano, la manifestazione è una delle rievocazioni a sfondo medievale più importanti a livello europeo che richiama, in tre giorni, circa 40mila persone nella città - museo del Vallo di Diano sito Patrimonio Unesco.

La rievocazione storica teggianese torna con alcune novità tra cui una spettacolarizzazione teatrale ambientata presso il castello Macchiaroli che ripercorre la storia dei principi Sanseverino, lanciando un appello alla pace ed un monito contro l'inutilità di tutte le guerre. Altra novità è l'introduzione di una taverna denominata "de lo Viandante Celiaco" in cui vengono serviti piatti senza glutine. Anche in questa edizione tutti gli acquisti nel centro storico potranno essere effettuati utilizzando monete antiche come i coronati, ducati, tarì e tornesi distribuiti presso il "Banco di Cambio".

"Alla tavola della principessa Costanza" rievoca i festeggiamenti a Diano (l'attuale Teggiano) del 1481 svoltisi in onore del matrimonio tra Costanza da Montefeltro, figlia del Granduca di Urbino, e Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano.



